08:00, 25 Январь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 24 января 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1480 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 211,
город Алматы - 135,
город Шымкент - 9,
Акмолинская область - 219,
Актюбинская область - 9,
Алматинская область - 79,
Атырауская область - 101,
Восточно-Казахстанская область - 31,
Жамбылская область - 18,
Западно-Казахстанская область - 89,
Карагандинская область - 82,
Костанайская область - 137,
Кызылординская область - 9,
Мангистауская область - 11,
Павлодарская область - 217,
Северо-Казахстанская область - 107,
Туркестанская область - 16.
Всего в стране выявлены 178454 заболевших.