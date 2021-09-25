08:00, 25 Сентябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 24 сентября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2324 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 185,
город Алматы - 510,
город Шымкент - 73,
Акмолинская область - 115,
Актюбинская область - 129,
Алматинская область - 262,
Атырауская область - 67,
Восточно-Казахстанская область - 115,
Жамбылская область - 56,
Западно-Казахстанская область - 87,
Карагандинская область - 261,
Костанайская область - 103,
Кызылординская область - 49,
Мангистауская область - 13,
Павлодарская область - 183,
Северо-Казахстанская область - 67,
Туркестанская область - 49.
Всего в стране выявлено 874920 заболевших.