Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 24 сентября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2324 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

город Нур-Султан - 185,

город Алматы - 510,

город Шымкент - 73,

Акмолинская область - 115,

Актюбинская область - 129,

Алматинская область - 262,

Атырауская область - 67,

Восточно-Казахстанская область - 115,

Жамбылская область - 56,

Западно-Казахстанская область - 87,

Карагандинская область - 261,

Костанайская область - 103,

Кызылординская область - 49,

Мангистауская область - 13,

Павлодарская область - 183,

Северо-Казахстанская область - 67,

Туркестанская область - 49.

Всего в стране выявлено 874920 заболевших.