08:00, 25 Октябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 24 октября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1573 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 157,
город Алматы - 231,
город Шымкент - 21,
Акмолинская область - 134,
Актюбинская область - 25,
Алматинская область - 137,
Атырауская область - 24,
Восточно-Казахстанская область - 102,
Жамбылская область - 25,
Западно-Казахстанская область - 35,
Карагандинская область - 142,
Костанайская область - 112,
Кызылординская область - 26,
Мангистауская область - 17,
Павлодарская область - 230,
Северо-Казахстанская область - 140,
Туркестанская область - 15.
Всего в стране выявлены 929784 заболевших.