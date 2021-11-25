08:00, 25 Ноябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 24 ноября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 946 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 128,
город Алматы - 119,
город Шымкент - 11,
Акмолинская область - 63,
Актюбинская область - 14,
Алматинская область - 47,
Атырауская область - 17,
Восточно-Казахстанская область - 53,
Жамбылская область - 9,
Западно-Казахстанская область - 25,
Карагандинская область - 107,
Костанайская область - 101,
Кызылординская область - 5,
Мангистауская область - 6,
Павлодарская область - 105,
Северо-Казахстанская область - 124,
Туркестанская область - 12.
Всего в стране выявлено 967369 заболевших.