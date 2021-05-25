08:00, 25 Май 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 24 мая 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1558 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 174,
город Алматы - 348,
город Шымкент - 27,
Акмолинская область - 133,
Актюбинская область - 20,
Алматинская область - 106,
Атырауская область - 36,
Восточно-Казахстанская область - 73,
Жамбылская область - 18,
Западно-Казахстанская область - 68,
Карагандинская область - 348,
Костанайская область - 40,
Кызылординская область - 13,
Мангистауская область - 16,
Павлодарская область - 75,
Северо-Казахстанская область - 45,
Туркестанская область - 18.
Всего в стране выявлены 376572 заболевших.