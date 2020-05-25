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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 24 мая 2020 г. в Казахстане

25 Мая 2020 09:00
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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 24 мая 2020 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 209 заболевших коронавирусной инфекцией.

Прирост составил 2,5%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан – 32 (2,0%),

город Алматы – 37 (1,7%),

Карагандинская область – 33 (5,9%),

Жамбылская область – 33 (12,7%),

Западно-Казахстанская область – 28 (7,3%),

Атырауская область – 12 (1,4%),

Павлодарская область – 10 (5,6%),

Актюбинская область – 6 (2,2%),

Кызылординская область – 6 (2,1%),

Алматинская область – 4 (1,4%),

Восточно-Казахстанская область – 4 (6,5%),

Костанайская область – 2 (1,7%),

Акмолинская область – 1 (0,7%),

Мангистауская область – 1 (0,6%).

Всего в стране выявлен 8531 заболевший.

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