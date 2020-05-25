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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 24 мая 2020 г. в Казахстане
25 Мая 2020 09:00
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 209 заболевших коронавирусной инфекцией.
Прирост составил 2,5%.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан – 32 (2,0%),
город Алматы – 37 (1,7%),
Карагандинская область – 33 (5,9%),
Жамбылская область – 33 (12,7%),
Западно-Казахстанская область – 28 (7,3%),
Атырауская область – 12 (1,4%),
Павлодарская область – 10 (5,6%),
Актюбинская область – 6 (2,2%),
Кызылординская область – 6 (2,1%),
Алматинская область – 4 (1,4%),
Восточно-Казахстанская область – 4 (6,5%),
Костанайская область – 2 (1,7%),
Акмолинская область – 1 (0,7%),
Мангистауская область – 1 (0,6%).
Всего в стране выявлен 8531 заболевший.
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