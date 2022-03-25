Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 24 марта 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 22 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1,

город Алматы - 8,

Алматинская область - 1,

Атырауская область - 1,

Восточно-Казахстанская область - 2,

Карагандинская область - 1,

Костанайская область - 2,

Мангистауская область - 1,

Павлодарская область - 1,

Северо-Казахстанская область - 4.





Всего в стране выявлено 1304983 заболевших.