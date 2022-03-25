08:00, 25 Март 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 24 марта 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 22 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1,
город Алматы - 8,
Алматинская область - 1,
Атырауская область - 1,
Восточно-Казахстанская область - 2,
Карагандинская область - 1,
Костанайская область - 2,
Мангистауская область - 1,
Павлодарская область - 1,
Северо-Казахстанская область - 4.
Всего в стране выявлено 1304983 заболевших.