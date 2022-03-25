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    08:00, 25 Март 2022 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 24 марта 2022 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 22 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 1,

    город Алматы - 8,

    Алматинская область - 1,

    Атырауская область - 1,

    Восточно-Казахстанская область - 2,

    Карагандинская область - 1,

    Костанайская область - 2,

    Мангистауская область - 1,

    Павлодарская область - 1,

    Северо-Казахстанская область - 4.


    Всего в стране выявлено 1304983 заболевших.

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