РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:00, 25 Март 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 24 марта 2021 г. в Казахстане

    None
    None

    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1105 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 195,

    город Алматы - 341,

    город Шымкент - 22,

    Акмолинская область - 45,

    Актюбинская область - 50,

    Алматинская область - 104,

    Атырауская область - 65,

    Восточно-Казахстанская область - 19,

    Жамбылская область - 10,

    Западно-Казахстанская область - 76,

    Карагандинская область - 92,

    Костанайская область - 40,

    Кызылординская область - 4,

    Мангистауская область - 5,

    Павлодарская область - 25,

    Северо-Казахстанская область - 7,

    Туркестанская область - 5.


    Всего в стране выявлено 236200 заболевших.

    Теги:
    Официальные источники (служебная)
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!