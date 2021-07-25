Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 24 июля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6631 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1501,

город Алматы - 1191,

город Шымкент - 499,

Акмолинская область - 194,

Актюбинская область - 229,

Алматинская область - 230,

Атырауская область - 420,

Восточно-Казахстанская область - 134,

Жамбылская область - 102,

Западно-Казахстанская область - 271,

Карагандинская область - 768,

Костанайская область - 178,

Кызылординская область - 179,

Мангистауская область - 245,

Павлодарская область - 225,

Северо-Казахстанская область - 141,

Туркестанская область - 124.





Всего в стране выявлено 529269 заболевших.