08:00, 25 Июль 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 24 июля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6631 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1501,
город Алматы - 1191,
город Шымкент - 499,
Акмолинская область - 194,
Актюбинская область - 229,
Алматинская область - 230,
Атырауская область - 420,
Восточно-Казахстанская область - 134,
Жамбылская область - 102,
Западно-Казахстанская область - 271,
Карагандинская область - 768,
Костанайская область - 178,
Кызылординская область - 179,
Мангистауская область - 245,
Павлодарская область - 225,
Северо-Казахстанская область - 141,
Туркестанская область - 124.
Всего в стране выявлено 529269 заболевших.