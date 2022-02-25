Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 24 февраля 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 523 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 32

город Алматы - 144

город Шымкент - 6

Акмолинская область - 20

Актюбинская область - 4

Алматинская область - 48

Атырауская область - 7

Восточно-Казахстанская область - 25

Жамбылская область - 14

Западно-Казахстанская область - 14

Карагандинская область - 41

Костанайская область - 49

Кызылординская область - 1

Мангистауская область - 8

Павлодарская область - 36

Северо-Казахстанская область - 70

Туркестанская область - 4





Всего в стране выявлено 1301253 заболевших.



