08:00, 25 Февраль 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 24 февраля 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 523 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 32
город Алматы - 144
город Шымкент - 6
Акмолинская область - 20
Актюбинская область - 4
Алматинская область - 48
Атырауская область - 7
Восточно-Казахстанская область - 25
Жамбылская область - 14
Западно-Казахстанская область - 14
Карагандинская область - 41
Костанайская область - 49
Кызылординская область - 1
Мангистауская область - 8
Павлодарская область - 36
Северо-Казахстанская область - 70
Туркестанская область - 4
Всего в стране выявлено 1301253 заболевших.