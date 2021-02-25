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    08:00, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 24 февраля 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 795 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 85,

    город Алматы - 100,

    город Шымкент - 15,

    Акмолинская область - 61,

    Актюбинская область - 23,

    Алматинская область - 40,

    Атырауская область - 49,

    Восточно-Казахстанская область - 68,

    Жамбылская область - 11,

    Западно-Казахстанская область - 82,

    Карагандинская область - 62,

    Костанайская область - 67,

    Кызылординская область - 11,

    Мангистауская область - 5,

    Павлодарская область - 80,

    Северо-Казахстанская область - 30,

    Туркестанская область - 6.


    Всего в стране выявлено 210357 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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