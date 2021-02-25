Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 24 февраля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 795 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 85,

город Алматы - 100,

город Шымкент - 15,

Акмолинская область - 61,

Актюбинская область - 23,

Алматинская область - 40,

Атырауская область - 49,

Восточно-Казахстанская область - 68,

Жамбылская область - 11,

Западно-Казахстанская область - 82,

Карагандинская область - 62,

Костанайская область - 67,

Кызылординская область - 11,

Мангистауская область - 5,

Павлодарская область - 80,

Северо-Казахстанская область - 30,

Туркестанская область - 6.





Всего в стране выявлено 210357 заболевших.