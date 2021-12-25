08:00, 25 Декабрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 24 декабря 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 442 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 83,
город Алматы - 44,
город Шымкент - 4,
Акмолинская область - 49,
Актюбинская область - 2,
Алматинская область - 7,
Атырауская область - 12,
Восточно-Казахстанская область - 21,
Жамбылская область - 4,
Западно-Казахстанская область - 11,
Карагандинская область - 59,
Костанайская область - 42,
Кызылординская область - 8,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 45,
Северо-Казахстанская область - 46,
Туркестанская область - 2.
Всего в стране выявлено 985458 заболевших.