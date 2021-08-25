08:00, 25 Август 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 24 августа 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 6040 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 505,
город Алматы - 1590,
город Шымкент - 220,
Акмолинская область - 265,
Актюбинская область - 388,
Алматинская область - 358,
Атырауская область - 307,
Восточно-Казахстанская область - 167,
Жамбылская область - 202,
Западно-Казахстанская область - 123,
Карагандинская область - 843,
Костанайская область - 269,
Кызылординская область - 98,
Мангистауская область - 202,
Павлодарская область - 317,
Северо-Казахстанская область - 122,
Туркестанская область - 64.
Всего в стране выявлен 754891 заболевший.