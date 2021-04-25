Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 24 апреля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2830 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 498,

город Алматы - 682,

город Шымкент - 114,

Акмолинская область - 148,

Актюбинская область - 165,

Алматинская область - 246,

Атырауская область - 116,

Восточно-Казахстанская область - 99,

Жамбылская область - 71,

Западно-Казахстанская область - 171,

Карагандинская область - 235,

Костанайская область - 28,

Кызылординская область - 57,

Мангистауская область - 55,

Павлодарская область - 57,

Северо-Казахстанская область - 43,

Туркестанская область - 45.

Всего в стране выявлено 306400 заболевших.