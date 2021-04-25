08:00, 25 Апрель 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 24 апреля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2830 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 498,
город Алматы - 682,
город Шымкент - 114,
Акмолинская область - 148,
Актюбинская область - 165,
Алматинская область - 246,
Атырауская область - 116,
Восточно-Казахстанская область - 99,
Жамбылская область - 71,
Западно-Казахстанская область - 171,
Карагандинская область - 235,
Костанайская область - 28,
Кызылординская область - 57,
Мангистауская область - 55,
Павлодарская область - 57,
Северо-Казахстанская область - 43,
Туркестанская область - 45.
Всего в стране выявлено 306400 заболевших.