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    08:00, 25 Апрель 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 24 апреля 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2830 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 498,

    город Алматы - 682,

    город Шымкент - 114,

    Акмолинская область - 148,

    Актюбинская область - 165,

    Алматинская область - 246,

    Атырауская область - 116,

    Восточно-Казахстанская область - 99,

    Жамбылская область - 71,

    Западно-Казахстанская область - 171,

    Карагандинская область - 235,

    Костанайская область - 28,

    Кызылординская область - 57,

    Мангистауская область - 55,

    Павлодарская область - 57,

    Северо-Казахстанская область - 43,

    Туркестанская область - 45.

    Всего в стране выявлено 306400 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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