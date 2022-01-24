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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 23 января 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 11340 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2512,
город Алматы - 1953,
город Шымкент - 180,
Акмолинская область - 1015,
Актюбинская область - 317,
Алматинская область - 354,
Атырауская область - 486,
Восточно-Казахстанская область - 290,
Жамбылская область - 202,
Западно-Казахстанская область - 372,
Карагандинская область - 1866,
Костанайская область - 265,
Кызылординская область - 124,
Мангистауская область - 134,
Павлодарская область - 980,
Северо-Казахстанская область - 178,
Туркестанская область - 112.
Всего в стране выявлен 1157681 заболевший.