Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 23 января 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 11340 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 2512,

город Алматы - 1953,

город Шымкент - 180,

Акмолинская область - 1015,

Актюбинская область - 317,

Алматинская область - 354,

Атырауская область - 486,

Восточно-Казахстанская область - 290,

Жамбылская область - 202,

Западно-Казахстанская область - 372,

Карагандинская область - 1866,

Костанайская область - 265,

Кызылординская область - 124,

Мангистауская область - 134,

Павлодарская область - 980,

Северо-Казахстанская область - 178,

Туркестанская область - 112.

Всего в стране выявлен 1157681 заболевший.