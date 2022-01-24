РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:00, 24 Январь 2022 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 23 января 2022 г. в Казахстане

    None
    None

    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 11340 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 2512,

    город Алматы - 1953,

    город Шымкент - 180,

    Акмолинская область - 1015,

    Актюбинская область - 317,

    Алматинская область - 354,

    Атырауская область - 486,

    Восточно-Казахстанская область - 290,

    Жамбылская область - 202,

    Западно-Казахстанская область - 372,

    Карагандинская область - 1866,

    Костанайская область - 265,

    Кызылординская область - 124,

    Мангистауская область - 134,

    Павлодарская область - 980,

    Северо-Казахстанская область - 178,

    Туркестанская область - 112.

    Всего в стране выявлен 1157681 заболевший.

    Теги:
    Официальные источники (служебная)
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:38
    Мать первоклассника заявила об изнасиловании ребенка в школе в Алматы
    Сегодня, 12:30
    Более 4 млрд тенге оставалось на счету холдинга «Зерде» к моменту ликвидации
    Сегодня, 12:11
    Кадровые назначения в Казахстане за неделю
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!