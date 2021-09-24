Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 23 сентября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2537 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

город Нур-Султан - 181,

город Алматы - 547,

город Шымкент - 122,

Акмолинская область - 128,

Актюбинская область - 137,

Алматинская область - 270,

Атырауская область - 68,

Восточно-Казахстанская область - 118,

Жамбылская область - 58,

Западно-Казахстанская область - 84,

Карагандинская область - 340,

Костанайская область - 104,

Кызылординская область - 62,

Мангистауская область - 23,

Павлодарская область - 190,

Северо-Казахстанская область - 71,

Туркестанская область - 34.

Всего в стране выявлено 872596 заболевших.