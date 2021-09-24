РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:00, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 23 сентября 2021 г. в Казахстане

    None
    None

    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2537 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    город Нур-Султан - 181,

    город Алматы - 547,

    город Шымкент - 122,

    Акмолинская область - 128,

    Актюбинская область - 137,

    Алматинская область - 270,

    Атырауская область - 68,

    Восточно-Казахстанская область - 118,

    Жамбылская область - 58,

    Западно-Казахстанская область - 84,

    Карагандинская область - 340,

    Костанайская область - 104,

    Кызылординская область - 62,

    Мангистауская область - 23,

    Павлодарская область - 190,

    Северо-Казахстанская область - 71,

    Туркестанская область - 34.

    Всего в стране выявлено 872596 заболевших.

    Теги:
    Официальные источники (служебная)
    Сейчас читают
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!