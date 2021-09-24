08:00, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 23 сентября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2537 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 181,
город Алматы - 547,
город Шымкент - 122,
Акмолинская область - 128,
Актюбинская область - 137,
Алматинская область - 270,
Атырауская область - 68,
Восточно-Казахстанская область - 118,
Жамбылская область - 58,
Западно-Казахстанская область - 84,
Карагандинская область - 340,
Костанайская область - 104,
Кызылординская область - 62,
Мангистауская область - 23,
Павлодарская область - 190,
Северо-Казахстанская область - 71,
Туркестанская область - 34.
Всего в стране выявлено 872596 заболевших.