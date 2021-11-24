08:00, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 23 ноября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 905 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 123,
город Алматы - 123,
город Шымкент - 19,
Акмолинская область - 62,
Актюбинская область - 13,
Алматинская область - 28,
Атырауская область - 15,
Восточно-Казахстанская область - 42,
Жамбылская область - 5,
Западно-Казахстанская область - 22,
Карагандинская область - 131,
Костанайская область - 89,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 6,
Павлодарская область - 102,
Северо-Казахстанская область - 118,
Туркестанская область - 3.
Всего в стране выявлены 966423 заболевших.