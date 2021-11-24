Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 23 ноября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 905 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 123,

город Алматы - 123,

город Шымкент - 19,

Акмолинская область - 62,

Актюбинская область - 13,

Алматинская область - 28,

Атырауская область - 15,

Восточно-Казахстанская область - 42,

Жамбылская область - 5,

Западно-Казахстанская область - 22,

Карагандинская область - 131,

Костанайская область - 89,

Кызылординская область - 4,

Мангистауская область - 6,

Павлодарская область - 102,

Северо-Казахстанская область - 118,

Туркестанская область - 3.

Всего в стране выявлены 966423 заболевших.