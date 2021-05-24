Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 23 мая 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1832 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 179,

город Алматы - 398,

город Шымкент - 77,

Акмолинская область - 140,

Актюбинская область - 34,

Алматинская область - 104,

Атырауская область - 84,

Восточно-Казахстанская область - 80,

Жамбылская область - 24,

Западно-Казахстанская область - 85,

Карагандинская область - 355,

Костанайская область - 41,

Кызылординская область - 43,

Мангистауская область - 35,

Павлодарская область - 73,

Северо-Казахстанская область - 42,

Туркестанская область - 38.

Всего в стране выявлено 375014 заболевших.