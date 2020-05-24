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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 23 мая 2020 г. в Казахстане

24 Мая 2020 09:00
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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 23 мая 2020 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 403 заболевших коронавирусной инфекцией.

Прирост составил 5,1%.

В разрезе регионов:

город Алматы – 97 (4,7%),

Карагандинская область – 90 (19,1%),

город Нур-Султан – 58 (3,8%),

город Шымкент – 33 (5,7%),

Туркестанская область – 33 (11,8%),

Атырауская область – 22 (2,6%),

Актюбинская область – 18 (7,1%),

Западно-Казахстанская область – 16 (4,3%),

Жамбылская область – 10 (4,0%),

Алматинская область – 6 (2,2%),

Северо-Казахстанская область – 6 (15,0%),

Кызылординская область – 5 (1,8%),

Костанайская область – 5 (4,3%),

Мангистауская область – 2 (1,2%),

Восточно-Казахстанская область – 2 (3,3%).

Всего в стране выявлено 8322 заболевших.

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