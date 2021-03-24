Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 23 марта 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1088 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 152,

город Алматы - 380,

город Шымкент - 21,

Акмолинская область - 49,

Актюбинская область - 28,

Алматинская область - 109,

Атырауская область - 63,

Восточно-Казахстанская область - 18,

Жамбылская область - 5,

Западно-Казахстанская область - 74,

Карагандинская область - 90,

Костанайская область - 41,

Кызылординская область - 10,

Мангистауская область - 1,

Павлодарская область - 29,

Северо-Казахстанская область - 12,

Туркестанская область - 6.





Всего в стране выявлено 235095 заболевших.