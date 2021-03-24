08:00, 24 Март 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 23 марта 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1088 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 152,
город Алматы - 380,
город Шымкент - 21,
Акмолинская область - 49,
Актюбинская область - 28,
Алматинская область - 109,
Атырауская область - 63,
Восточно-Казахстанская область - 18,
Жамбылская область - 5,
Западно-Казахстанская область - 74,
Карагандинская область - 90,
Костанайская область - 41,
Кызылординская область - 10,
Мангистауская область - 1,
Павлодарская область - 29,
Северо-Казахстанская область - 12,
Туркестанская область - 6.
Всего в стране выявлено 235095 заболевших.