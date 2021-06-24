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    08:00, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 23 июня 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1496 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 568,

    город Алматы - 186,

    город Шымкент - 47,

    Акмолинская область - 36,

    Актюбинская область - 40,

    Алматинская область - 37,

    Атырауская область - 60,

    Восточно-Казахстанская область - 78,

    Жамбылская область - 21,

    Западно-Казахстанская область - 91,

    Карагандинская область - 145,

    Костанайская область - 30,

    Кызылординская область - 29,

    Мангистауская область - 36,

    Павлодарская область - 40,

    Северо-Казахстанская область - 25,

    Туркестанская область - 27.

    Всего в стране выявлено 413267 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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