Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 23 июля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6521 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1522,

город Алматы - 1080,

город Шымкент - 507,

Акмолинская область - 193,

Актюбинская область - 250,

Алматинская область - 220,

Атырауская область - 446,

Восточно-Казахстанская область - 101,

Жамбылская область - 108,

Западно-Казахстанская область - 309,

Карагандинская область - 750,

Костанайская область - 167,

Кызылординская область - 170,

Мангистауская область - 255,

Павлодарская область - 211,

Северо-Казахстанская область - 123,

Туркестанская область - 109.





Всего в стране выявлено 522638 заболевших.