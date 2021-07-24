08:00, 24 Июль 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 23 июля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6521 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1522,
город Алматы - 1080,
город Шымкент - 507,
Акмолинская область - 193,
Актюбинская область - 250,
Алматинская область - 220,
Атырауская область - 446,
Восточно-Казахстанская область - 101,
Жамбылская область - 108,
Западно-Казахстанская область - 309,
Карагандинская область - 750,
Костанайская область - 167,
Кызылординская область - 170,
Мангистауская область - 255,
Павлодарская область - 211,
Северо-Казахстанская область - 123,
Туркестанская область - 109.
Всего в стране выявлено 522638 заболевших.