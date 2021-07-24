РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:00, 24 Июль 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 23 июля 2021 г. в Казахстане

    None
    None

    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6521 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 1522,

    город Алматы - 1080,

    город Шымкент - 507,

    Акмолинская область - 193,

    Актюбинская область - 250,

    Алматинская область - 220,

    Атырауская область - 446,

    Восточно-Казахстанская область - 101,

    Жамбылская область - 108,

    Западно-Казахстанская область - 309,

    Карагандинская область - 750,

    Костанайская область - 167,

    Кызылординская область - 170,

    Мангистауская область - 255,

    Павлодарская область - 211,

    Северо-Казахстанская область - 123,

    Туркестанская область - 109.


    Всего в стране выявлено 522638 заболевших.

    Теги:
    Официальные источники (служебная)
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Сегодня, 03:00
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!