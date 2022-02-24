08:00, 24 Февраль 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 23 февраля 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 566 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 43
город Алматы - 158
город Шымкент - 6
Акмолинская область - 28
Актюбинская область - 6
Алматинская область - 21
Атырауская область - 9
Восточно-Казахстанская область - 36
Жамбылская область - 11
Западно-Казахстанская область - 20
Карагандинская область - 47
Костанайская область - 44
Кызылординская область - 6
Мангистауская область - 15
Павлодарская область - 47
Северо-Казахстанская область - 68
Туркестанская область - 1
Всего в стране выявлено 1300730 заболевших.