Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 23 февраля 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 566 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 43

город Алматы - 158

город Шымкент - 6

Акмолинская область - 28

Актюбинская область - 6

Алматинская область - 21

Атырауская область - 9

Восточно-Казахстанская область - 36

Жамбылская область - 11

Западно-Казахстанская область - 20

Карагандинская область - 47

Костанайская область - 44

Кызылординская область - 6

Мангистауская область - 15

Павлодарская область - 47

Северо-Казахстанская область - 68

Туркестанская область - 1





Всего в стране выявлено 1300730 заболевших.