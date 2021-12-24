Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 23 декабря 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 460 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 98,

город Алматы - 39,

город Шымкент - 8,

Акмолинская область - 46,

Актюбинская область - 4,

Алматинская область - 20,

Атырауская область - 6,

Восточно-Казахстанская область - 22,

Жамбылская область - 4,

Западно-Казахстанская область - 10,

Карагандинская область - 58,

Костанайская область - 45,

Кызылординская область - 4,

Мангистауская область - 4,

Павлодарская область - 48,

Северо-Казахстанская область - 41,

Туркестанская область - 3.

Всего в стране выявлено 985016 заболевших.