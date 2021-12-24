08:00, 24 Декабрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 23 декабря 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 460 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 98,
город Алматы - 39,
город Шымкент - 8,
Акмолинская область - 46,
Актюбинская область - 4,
Алматинская область - 20,
Атырауская область - 6,
Восточно-Казахстанская область - 22,
Жамбылская область - 4,
Западно-Казахстанская область - 10,
Карагандинская область - 58,
Костанайская область - 45,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 48,
Северо-Казахстанская область - 41,
Туркестанская область - 3.
Всего в стране выявлено 985016 заболевших.