08:00, 24 Август 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 23 августа 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 5631 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 422,
город Алматы - 1505,
город Шымкент - 147,
Акмолинская область - 274,
Актюбинская область - 166,
Алматинская область - 394,
Атырауская область - 302,
Восточно-Казахстанская область - 173,
Жамбылская область - 225,
Западно-Казахстанская область - 58,
Карагандинская область - 860,
Костанайская область - 272,
Кызылординская область - 97,
Мангистауская область - 242,
Павлодарская область - 312,
Северо-Казахстанская область - 131,
Туркестанская область - 51.
Всего в стране выявлен 748851 заболевший.