Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 23 августа 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 5631 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 422,

город Алматы - 1505,

город Шымкент - 147,

Акмолинская область - 274,

Актюбинская область - 166,

Алматинская область - 394,

Атырауская область - 302,

Восточно-Казахстанская область - 173,

Жамбылская область - 225,

Западно-Казахстанская область - 58,

Карагандинская область - 860,

Костанайская область - 272,

Кызылординская область - 97,

Мангистауская область - 242,

Павлодарская область - 312,

Северо-Казахстанская область - 131,

Туркестанская область - 51.

Всего в стране выявлен 748851 заболевший.