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    08:00, 24 Апрель 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 23 апреля 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2837 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 547,

    город Алматы - 694,

    город Шымкент - 110,

    Акмолинская область - 147,

    Актюбинская область - 139,

    Алматинская область - 205,

    Атырауская область - 128,

    Восточно-Казахстанская область - 95,

    Жамбылская область - 73,

    Западно-Казахстанская область - 172,

    Карагандинская область - 234,

    Костанайская область - 30,

    Кызылординская область - 69,

    Мангистауская область - 57,

    Павлодарская область - 54,

    Северо-Казахстанская область - 42,

    Туркестанская область - 41.

    Всего в стране выявлено 303570 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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