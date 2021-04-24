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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 23 апреля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2837 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 547,
город Алматы - 694,
город Шымкент - 110,
Акмолинская область - 147,
Актюбинская область - 139,
Алматинская область - 205,
Атырауская область - 128,
Восточно-Казахстанская область - 95,
Жамбылская область - 73,
Западно-Казахстанская область - 172,
Карагандинская область - 234,
Костанайская область - 30,
Кызылординская область - 69,
Мангистауская область - 57,
Павлодарская область - 54,
Северо-Казахстанская область - 42,
Туркестанская область - 41.
Всего в стране выявлено 303570 заболевших.