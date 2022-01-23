Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 22 января 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 14012 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 3460,

город Алматы - 2516,

город Шымкент - 315,

Акмолинская область - 1006,

Актюбинская область - 414,

Алматинская область - 483,

Атырауская область - 463,

Восточно-Казахстанская область - 593,

Жамбылская область - 214,

Западно-Казахстанская область - 558,

Карагандинская область - 2036,

Костанайская область - 244,

Кызылординская область - 183,

Мангистауская область - 189,

Павлодарская область - 1014,

Северо-Казахстанская область - 189,

Туркестанская область - 135.

Всего в стране выявлен 1146341 заболевший.