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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 22 января 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 14012 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 3460,
город Алматы - 2516,
город Шымкент - 315,
Акмолинская область - 1006,
Актюбинская область - 414,
Алматинская область - 483,
Атырауская область - 463,
Восточно-Казахстанская область - 593,
Жамбылская область - 214,
Западно-Казахстанская область - 558,
Карагандинская область - 2036,
Костанайская область - 244,
Кызылординская область - 183,
Мангистауская область - 189,
Павлодарская область - 1014,
Северо-Казахстанская область - 189,
Туркестанская область - 135.
Всего в стране выявлен 1146341 заболевший.