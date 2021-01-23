Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 22 января 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1548 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 235,

город Алматы - 130,

город Шымкент - 8,

Акмолинская область - 209,

Актюбинская область - 11,

Алматинская область - 83,

Атырауская область - 104,

Восточно-Казахстанская область - 52,

Жамбылская область - 27,

Западно-Казахстанская область - 74,

Карагандинская область - 78,

Костанайская область - 170,

Кызылординская область - 3,

Мангистауская область - 11,

Павлодарская область - 226,

Северо-Казахстанская область - 116,

Туркестанская область - 11.





Всего в стране выявлены 175390 заболевших.