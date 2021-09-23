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    08:00, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 22 сентября 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2693 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    город Нур-Султан - 191,

    город Шымкент - 125,

    Акмолинская область - 143,

    Актюбинская область - 133,

    Алматинская область - 256,

    Атырауская область - 69,

    Восточно-Казахстанская область - 135,

    Жамбылская область - 55,

    Западно-Казахстанская область - 99,

    Карагандинская область - 431,

    Костанайская область - 105,

    Кызылординская область - 56,

    Мангистауская область - 38,

    Павлодарская область - 192,

    Северо-Казахстанская область - 79,

    Туркестанская область - 37.

    Всего в стране выявлено 870059 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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