08:00, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 22 сентября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2693 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 191,
город Шымкент - 125,
Акмолинская область - 143,
Актюбинская область - 133,
Алматинская область - 256,
Атырауская область - 69,
Восточно-Казахстанская область - 135,
Жамбылская область - 55,
Западно-Казахстанская область - 99,
Карагандинская область - 431,
Костанайская область - 105,
Кызылординская область - 56,
Мангистауская область - 38,
Павлодарская область - 192,
Северо-Казахстанская область - 79,
Туркестанская область - 37.
Всего в стране выявлено 870059 заболевших.