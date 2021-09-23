Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 22 сентября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2693 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

город Нур-Султан - 191,

город Шымкент - 125,

Акмолинская область - 143,

Актюбинская область - 133,

Алматинская область - 256,

Атырауская область - 69,

Восточно-Казахстанская область - 135,

Жамбылская область - 55,

Западно-Казахстанская область - 99,

Карагандинская область - 431,

Костанайская область - 105,

Кызылординская область - 56,

Мангистауская область - 38,

Павлодарская область - 192,

Северо-Казахстанская область - 79,

Туркестанская область - 37.

Всего в стране выявлено 870059 заболевших.