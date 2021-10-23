Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 22 октября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1732 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

город Нур-Султан - 172,

город Алматы - 234,

город Шымкент - 44,

Акмолинская область - 148,

Актюбинская область - 42,

Алматинская область - 105,

Атырауская область - 29,

Восточно-Казахстанская область - 110,

Жамбылская область - 33,

Западно-Казахстанская область - 51,

Карагандинская область - 161,

Костанайская область - 131,

Кызылординская область - 40,

Мангистауская область - 9,

Павлодарская область - 225,

Северо-Казахстанская область - 165,

Туркестанская область - 33.

Всего в стране выявлены 926534 заболевших.