08:00, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 22 ноября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 769 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 108,
город Алматы - 119,
город Шымкент - 14,
Акмолинская область - 66,
Актюбинская область - 10,
Алматинская область - 22,
Атырауская область - 5,
Восточно-Казахстанская область - 26,
Жамбылская область - 3,
Западно-Казахстанская область - 5,
Карагандинская область - 110,
Костанайская область - 72,
Кызылординская область - 5,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 100,
Северо-Казахстанская область - 99,
Туркестанская область - 3.
Всего в стране выявлено 965518 заболевших.