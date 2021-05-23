08:00, 23 Май 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 22 мая 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2167 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 322,
город Алматы - 519,
город Шымкент - 63,
Акмолинская область - 135,
Актюбинская область - 82,
Алматинская область - 143,
Атырауская область - 86,
Восточно-Казахстанская область - 93,
Жамбылская область - 38,
Западно-Казахстанская область - 91,
Карагандинская область - 349,
Костанайская область - 41,
Кызылординская область - 19,
Мангистауская область - 50,
Павлодарская область - 80,
Северо-Казахстанская область - 13,
Туркестанская область - 43.
Всего в стране выявлены 373182 заболевших.