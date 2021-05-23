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    08:00, 23 Май 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 22 мая 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2167 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 322,

    город Алматы - 519,

    город Шымкент - 63,

    Акмолинская область - 135,

    Актюбинская область - 82,

    Алматинская область - 143,

    Атырауская область - 86,

    Восточно-Казахстанская область - 93,

    Жамбылская область - 38,

    Западно-Казахстанская область - 91,

    Карагандинская область - 349,

    Костанайская область - 41,

    Кызылординская область - 19,

    Мангистауская область - 50,

    Павлодарская область - 80,

    Северо-Казахстанская область - 13,

    Туркестанская область - 43.

    Всего в стране выявлены 373182 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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