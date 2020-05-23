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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 22 мая 2020 г. в Казахстане
23 Мая 2020 09:00
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 322 заболевших коронавирусной инфекцией.
Прирост составил 4,2%.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан – 83 (5,7%),
город Алматы – 66 (3,3%),
город Шымкент – 34 (6,3%),
Карагандинская область – 42 (9,8%),
Жамбылская область – 20 (8,7%),
Алматинская область – 16 (6,1%),
Туркестанская область – 15 (5,7%),
Актюбинская область – 10 (4,1%),
Западно-Казахстанская область – 10 (2,8%),
Акмолинская область – 3 (2,1%),
Атырауская область – 16 (1,9%),
Костанайская область – 2 (1,8%),
Восточно-Казахстанская область – 1 (1,7%),
Кызылординская область – 3 (1,1%),
Павлодарская область – 1 (0,6%).
Всего в стране выявлено 7919 заболевших.
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