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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 22 мая 2020 г. в Казахстане

23 Мая 2020 09:00
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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 22 мая 2020 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 322 заболевших коронавирусной инфекцией.

Прирост составил 4,2%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан – 83 (5,7%),

город Алматы – 66 (3,3%),

город Шымкент – 34 (6,3%),

Карагандинская область – 42 (9,8%),

Жамбылская область – 20 (8,7%),

Алматинская область – 16 (6,1%),

Туркестанская область – 15 (5,7%),

Актюбинская область – 10 (4,1%),

Западно-Казахстанская область – 10 (2,8%),

Акмолинская область – 3 (2,1%),

Атырауская область – 16 (1,9%),

Костанайская область – 2 (1,8%),

Восточно-Казахстанская область – 1 (1,7%),

Кызылординская область – 3 (1,1%),

Павлодарская область – 1 (0,6%).

Всего в стране выявлено 7919 заболевших.

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