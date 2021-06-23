Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 22 июня 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1248 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 413,

город Алматы - 117,

город Шымкент - 64,

Акмолинская область - 32,

Актюбинская область - 32,

Алматинская область - 28,

Атырауская область - 50,

Восточно-Казахстанская область - 70,

Жамбылская область - 24,

Западно-Казахстанская область - 88,

Карагандинская область - 146,

Костанайская область - 30,

Кызылординская область - 28,

Мангистауская область - 46,

Павлодарская область - 46,

Северо-Казахстанская область - 13,

Туркестанская область - 21.

Всего в стране выявлен 411771 заболевший.