08:00, 23 Июнь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 22 июня 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1248 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 413,
город Алматы - 117,
город Шымкент - 64,
Акмолинская область - 32,
Актюбинская область - 32,
Алматинская область - 28,
Атырауская область - 50,
Восточно-Казахстанская область - 70,
Жамбылская область - 24,
Западно-Казахстанская область - 88,
Карагандинская область - 146,
Костанайская область - 30,
Кызылординская область - 28,
Мангистауская область - 46,
Павлодарская область - 46,
Северо-Казахстанская область - 13,
Туркестанская область - 21.
Всего в стране выявлен 411771 заболевший.