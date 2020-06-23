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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 22 июня 2020 г. в Казахстане
23 Июня 2020 08:00
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 499 заболевших коронавирусной инфекцией.
Прирост составил 2,8%.
В разрезе регионов:
город Шымкент - 61 (4,7%)
город Нур-Султан - 59 (1,8%)
Карагандинская область - 53 (2,8%)
город Алматы - 39 (1,2%)
Атырауская область - 35 (2,4%)
Костанайская область - 33 (10,2%)
Восточно-Казахстанская область - 31 (7,2%)
Западно-Казахстанская область - 29 (2,5%)
Актюбинская область - 25 (4,0%)
Туркестанская область - 22 (3,7%)
Северо-Казахстанская область - 21 (9,3%)
Акмолинская область - 21 (6,4%)
Павлодарская область - 21 (4,2%)
Кызылординская область - 17 (3,1%)
Жамбылская область -16 (2,7%)
Алматинская область - 14 (2,4%)
Мангистауская область - 2 (0,5%)
Всего в стране выявлено 18231 заболевший.
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