08:00, 23 Июль 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 22 июля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6119 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1381,
город Алматы - 996,
город Шымкент - 488,
Акмолинская область - 189,
Актюбинская область - 230,
Алматинская область - 230,
Атырауская область - 489,
Восточно-Казахстанская область - 78,
Жамбылская область - 105,
Западно-Казахстанская область - 235,
Карагандинская область - 794,
Костанайская область - 156,
Кызылординская область - 129,
Мангистауская область - 205,
Павлодарская область - 203,
Северо-Казахстанская область - 110,
Туркестанская область - 101.
Всего в стране выявлено 516117 заболевших.