Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 22 июля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6119 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1381,

город Алматы - 996,

город Шымкент - 488,

Акмолинская область - 189,

Актюбинская область - 230,

Алматинская область - 230,

Атырауская область - 489,

Восточно-Казахстанская область - 78,

Жамбылская область - 105,

Западно-Казахстанская область - 235,

Карагандинская область - 794,

Костанайская область - 156,

Кызылординская область - 129,

Мангистауская область - 205,

Павлодарская область - 203,

Северо-Казахстанская область - 110,

Туркестанская область - 101.





Всего в стране выявлено 516117 заболевших.