08:00, 23 Февраль 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 22 февраля 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 598 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 69
город Алматы - 206
город Шымкент - 5
Акмолинская область - 22
Актюбинская область - 7
Алматинская область - 36
Атырауская область - 12
Восточно-Казахстанская область - 27
Жамбылская область - 4
Западно-Казахстанская область - 14
Карагандинская область - 33
Костанайская область - 42
Кызылординская область - 2
Мангистауская область - 12
Павлодарская область - 43
Северо-Казахстанская область - 62
Туркестанская область - 2
Всего в стране выявлено 1300164 заболевших.