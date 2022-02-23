Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 22 февраля 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 598 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 69

город Алматы - 206

город Шымкент - 5

Акмолинская область - 22

Актюбинская область - 7

Алматинская область - 36

Атырауская область - 12

Восточно-Казахстанская область - 27

Жамбылская область - 4

Западно-Казахстанская область - 14

Карагандинская область - 33

Костанайская область - 42

Кызылординская область - 2

Мангистауская область - 12

Павлодарская область - 43

Северо-Казахстанская область - 62

Туркестанская область - 2





Всего в стране выявлено 1300164 заболевших.