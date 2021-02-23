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    08:00, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 22 февраля 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 692 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 60,

    город Алматы - 111,

    город Шымкент - 6,

    Акмолинская область - 65,

    Алматинская область - 36,

    Атырауская область - 28,

    Восточно-Казахстанская область - 82,

    Жамбылская область - 10,

    Западно-Казахстанская область - 45,

    Карагандинская область - 35,

    Костанайская область - 67,

    Кызылординская область - 9,

    Павлодарская область - 93,

    Северо-Казахстанская область - 40,

    Туркестанская область - 5.


    Всего в стране выявлено 208809 заболевших.


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