08:00, 23 Февраль 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 22 февраля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 692 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 60,
город Алматы - 111,
город Шымкент - 6,
Акмолинская область - 65,
Алматинская область - 36,
Атырауская область - 28,
Восточно-Казахстанская область - 82,
Жамбылская область - 10,
Западно-Казахстанская область - 45,
Карагандинская область - 35,
Костанайская область - 67,
Кызылординская область - 9,
Павлодарская область - 93,
Северо-Казахстанская область - 40,
Туркестанская область - 5.
Всего в стране выявлено 208809 заболевших.