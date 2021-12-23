08:00, 23 Декабрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 22 декабря 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 477 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 85,
город Алматы - 37,
город Шымкент - 9,
Акмолинская область - 43,
Актюбинская область - 3,
Алматинская область - 16,
Атырауская область - 8,
Восточно-Казахстанская область - 27,
Жамбылская область - 3,
Западно-Казахстанская область - 17,
Карагандинская область - 45,
Костанайская область - 51,
Кызылординская область - 3,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 51,
Северо-Казахстанская область - 74,
Туркестанская область - 3.
Всего в стране выявлено 984556 заболевших.