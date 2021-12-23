Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 22 декабря 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 477 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 85,

город Алматы - 37,

город Шымкент - 9,

Акмолинская область - 43,

Актюбинская область - 3,

Алматинская область - 16,

Атырауская область - 8,

Восточно-Казахстанская область - 27,

Жамбылская область - 3,

Западно-Казахстанская область - 17,

Карагандинская область - 45,

Костанайская область - 51,

Кызылординская область - 3,

Мангистауская область - 2,

Павлодарская область - 51,

Северо-Казахстанская область - 74,

Туркестанская область - 3.

Всего в стране выявлено 984556 заболевших.