08:00, 23 Август 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 22 августа 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 6314 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 650,
город Алматы - 1615,
город Шымкент - 147,
Акмолинская область - 278,
Актюбинская область - 382,
Алматинская область - 408,
Атырауская область - 310,
Восточно-Казахстанская область - 158,
Жамбылская область - 191,
Западно-Казахстанская область - 93,
Карагандинская область - 913,
Костанайская область - 291,
Кызылординская область - 124,
Мангистауская область - 219,
Павлодарская область - 320,
Северо-Казахстанская область - 159,
Туркестанская область - 56.
Всего в стране выявлено 743220 заболевших.