08:00, 23 Апрель 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 22 апреля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2894 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 511,
город Алматы - 698,
город Шымкент - 131,
Акмолинская область - 126,
Актюбинская область - 226,
Алматинская область - 195,
Атырауская область - 133,
Восточно-Казахстанская область - 98,
Жамбылская область - 70,
Западно-Казахстанская область - 181,
Карагандинская область - 228,
Костанайская область - 31,
Кызылординская область - 71,
Мангистауская область - 67,
Павлодарская область - 48,
Северо-Казахстанская область - 41,
Туркестанская область - 39.
Всего в стране выявлены 300733 заболевших.