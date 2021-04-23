Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 22 апреля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2894 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 511,

город Алматы - 698,

город Шымкент - 131,

Акмолинская область - 126,

Актюбинская область - 226,

Алматинская область - 195,

Атырауская область - 133,

Восточно-Казахстанская область - 98,

Жамбылская область - 70,

Западно-Казахстанская область - 181,

Карагандинская область - 228,

Костанайская область - 31,

Кызылординская область - 71,

Мангистауская область - 67,

Павлодарская область - 48,

Северо-Казахстанская область - 41,

Туркестанская область - 39.

Всего в стране выявлены 300733 заболевших.