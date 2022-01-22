Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 21 января 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 15169 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 4214,

город Алматы - 2179,

город Шымкент - 435,

Акмолинская область - 1017,

Актюбинская область - 593,

Алматинская область - 562,

Атырауская область - 553,

Восточно-Казахстанская область - 459,

Жамбылская область - 296,

Западно-Казахстанская область - 521,

Карагандинская область - 2104,

Костанайская область - 434,

Кызылординская область - 286,

Мангистауская область - 256,

Павлодарская область - 916,

Северо-Казахстанская область - 197,

Туркестанская область - 147.

Всего в стране выявлено 1132329 заболевших.