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    08:00, 22 Январь 2022 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 21 января 2022 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 15169 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 4214,

    город Алматы - 2179,

    город Шымкент - 435,

    Акмолинская область - 1017,

    Актюбинская область - 593,

    Алматинская область - 562,

    Атырауская область - 553,

    Восточно-Казахстанская область - 459,

    Жамбылская область - 296,

    Западно-Казахстанская область - 521,

    Карагандинская область - 2104,

    Костанайская область - 434,

    Кызылординская область - 286,

    Мангистауская область - 256,

    Павлодарская область - 916,

    Северо-Казахстанская область - 197,

    Туркестанская область - 147.

    Всего в стране выявлено 1132329 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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