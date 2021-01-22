08:00, 22 Январь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 21 января 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1430 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 231,
город Алматы - 130,
город Шымкент - 14,
Акмолинская область - 163,
Актюбинская область - 17,
Алматинская область - 78,
Атырауская область - 111,
Восточно-Казахстанская область - 41,
Жамбылская область - 19,
Западно-Казахстанская область - 61,
Карагандинская область - 75,
Костанайская область - 125,
Кызылординская область - 10,
Мангистауская область - 16,
Павлодарская область - 235,
Северо-Казахстанская область - 91,
Туркестанская область - 13.
Всего в стране выявлены 173842 заболевших.