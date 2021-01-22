Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 21 января 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1430 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 231,

город Алматы - 130,

город Шымкент - 14,

Акмолинская область - 163,

Актюбинская область - 17,

Алматинская область - 78,

Атырауская область - 111,

Восточно-Казахстанская область - 41,

Жамбылская область - 19,

Западно-Казахстанская область - 61,

Карагандинская область - 75,

Костанайская область - 125,

Кызылординская область - 10,

Мангистауская область - 16,

Павлодарская область - 235,

Северо-Казахстанская область - 91,

Туркестанская область - 13.





Всего в стране выявлены 173842 заболевших.