08:00, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 21 сентября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2411 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 187,
город Алматы - 498,
город Шымкент - 99,
Акмолинская область - 148,
Актюбинская область - 118,
Алматинская область - 232,
Атырауская область - 61,
Восточно-Казахстанская область - 103,
Жамбылская область - 53,
Западно-Казахстанская область - 55,
Карагандинская область - 396,
Костанайская область - 102,
Кызылординская область - 45,
Мангистауская область - 18,
Павлодарская область - 188,
Северо-Казахстанская область - 78,
Туркестанская область - 30.
Всего в стране выявлено 867366 заболевших.