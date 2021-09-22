Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 21 сентября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2411 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

город Нур-Султан - 187,

город Алматы - 498,

город Шымкент - 99,

Акмолинская область - 148,

Актюбинская область - 118,

Алматинская область - 232,

Атырауская область - 61,

Восточно-Казахстанская область - 103,

Жамбылская область - 53,

Западно-Казахстанская область - 55,

Карагандинская область - 396,

Костанайская область - 102,

Кызылординская область - 45,

Мангистауская область - 18,

Павлодарская область - 188,

Северо-Казахстанская область - 78,

Туркестанская область - 30.

Всего в стране выявлено 867366 заболевших.