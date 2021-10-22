Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 21 октября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1742 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

город Нур-Султан - 178,

город Алматы - 292,

город Шымкент - 41,

Акмолинская область - 143,

Актюбинская область - 46,

Алматинская область - 89,

Атырауская область - 44,

Восточно-Казахстанская область - 105,

Жамбылская область - 35,

Западно-Казахстанская область - 52,

Карагандинская область - 139,

Костанайская область - 128,

Кызылординская область - 38,

Мангистауская область - 9,

Павлодарская область - 202,

Северо-Казахстанская область - 159,

Туркестанская область - 42.

Всего в стране выявлены 924802 заболевших.