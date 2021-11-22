08:00, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 21 ноября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 921 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 110,
город Алматы - 127,
город Шымкент - 5,
Акмолинская область - 71,
Актюбинская область - 18,
Алматинская область - 34,
Атырауская область - 14,
Восточно-Казахстанская область - 60,
Жамбылская область - 6,
Западно-Казахстанская область - 16,
Карагандинская область - 109,
Костанайская область - 107,
Кызылординская область - 6,
Мангистауская область - 1,
Павлодарская область - 110,
Северо-Казахстанская область - 120,
Туркестанская область - 7.
Всего в стране выявлено 964749 заболевших.