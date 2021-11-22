Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 21 ноября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 921 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 110,

город Алматы - 127,

город Шымкент - 5,

Акмолинская область - 71,

Актюбинская область - 18,

Алматинская область - 34,

Атырауская область - 14,

Восточно-Казахстанская область - 60,

Жамбылская область - 6,

Западно-Казахстанская область - 16,

Карагандинская область - 109,

Костанайская область - 107,

Кызылординская область - 6,

Мангистауская область - 1,

Павлодарская область - 110,

Северо-Казахстанская область - 120,

Туркестанская область - 7.

Всего в стране выявлено 964749 заболевших.