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    08:00, 22 Май 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 21 мая 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2267 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 351,

    город Алматы - 521,

    город Шымкент - 74,

    Акмолинская область - 134,

    Актюбинская область - 68,

    Алматинская область - 179,

    Атырауская область - 119,

    Восточно-Казахстанская область - 94,

    Жамбылская область - 31,

    Западно-Казахстанская область - 102,

    Карагандинская область - 326,

    Костанайская область - 40,

    Кызылординская область - 27,

    Мангистауская область - 43,

    Павлодарская область - 93,

    Северо-Казахстанская область - 29,

    Туркестанская область - 36.

    Всего в стране выявлено 371015 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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