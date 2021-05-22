Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 21 мая 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2267 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 351,

город Алматы - 521,

город Шымкент - 74,

Акмолинская область - 134,

Актюбинская область - 68,

Алматинская область - 179,

Атырауская область - 119,

Восточно-Казахстанская область - 94,

Жамбылская область - 31,

Западно-Казахстанская область - 102,

Карагандинская область - 326,

Костанайская область - 40,

Кызылординская область - 27,

Мангистауская область - 43,

Павлодарская область - 93,

Северо-Казахстанская область - 29,

Туркестанская область - 36.

Всего в стране выявлено 371015 заболевших.