Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 21 марта 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 36 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1,

город Алматы - 15,

город Шымкент - 1,

Алматинская область - 1,

Восточно-Казахстанская область - 2,

Карагандинская область - 5,

Костанайская область - 1,

Мангистауская область - 7,

Павлодарская область - 1,

Северо-Казахстанская область - 2.





Всего в стране выявлено 1304931 заболевших.