08:00, 22 Март 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 21 марта 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 36 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1,
город Алматы - 15,
город Шымкент - 1,
Алматинская область - 1,
Восточно-Казахстанская область - 2,
Карагандинская область - 5,
Костанайская область - 1,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 1,
Северо-Казахстанская область - 2.
Всего в стране выявлено 1304931 заболевших.