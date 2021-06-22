Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 21 июня 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 943 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 323,

город Алматы - 110,

город Шымкент - 17,

Акмолинская область - 33,

Актюбинская область - 7,

Алматинская область - 27,

Атырауская область - 26,

Восточно-Казахстанская область - 64,

Жамбылская область - 22,

Западно-Казахстанская область - 13,

Карагандинская область - 153,

Костанайская область - 31,

Кызылординская область - 30,

Мангистауская область - 12,

Павлодарская область - 43,

Северо-Казахстанская область - 15,

Туркестанская область - 17.

Всего в стране выявлены 410523 заболевших.