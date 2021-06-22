08:00, 22 Июнь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 21 июня 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 943 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 323,
город Алматы - 110,
город Шымкент - 17,
Акмолинская область - 33,
Актюбинская область - 7,
Алматинская область - 27,
Атырауская область - 26,
Восточно-Казахстанская область - 64,
Жамбылская область - 22,
Западно-Казахстанская область - 13,
Карагандинская область - 153,
Костанайская область - 31,
Кызылординская область - 30,
Мангистауская область - 12,
Павлодарская область - 43,
Северо-Казахстанская область - 15,
Туркестанская область - 17.
Всего в стране выявлены 410523 заболевших.