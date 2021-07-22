08:00, 22 Июль 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 21 июля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5708 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1369,
город Алматы - 993,
город Шымкент - 418,
Акмолинская область - 186,
Актюбинская область - 192,
Алматинская область - 178,
Атырауская область - 386,
Восточно-Казахстанская область - 107,
Жамбылская область - 97,
Западно-Казахстанская область - 170,
Карагандинская область - 698,
Костанайская область - 149,
Кызылординская область - 139,
Мангистауская область - 207,
Павлодарская область - 197,
Северо-Казахстанская область - 99,
Туркестанская область - 123.
Всего в стране выявлено 509998 заболевших.